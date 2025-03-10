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Ученые раскрыли тайну превращения звуков голоса в речь в мозге

NHB: мозг последовательно обрабатывает язык от мыслей к звукам и обратно
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Shutterstock

Международная группа ученых из Израиля и США раскрыла, как мозг обрабатывает речь в повседневных разговорах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Команда проанализировала более 100 часов мозговой активности во время реальных диалогов. Специалисты использовали метод электрокортикографии, позволяющий регистрировать сигналы мозга в ходе естественной беседы.

Для анализа применялась модель преобразования в текст под названием Whisper, которая разбивает речь на три уровня: звуки (акустические сигналы), речевые модели (фонетические структуры) и смысл слов (семантика).
Уровни сравнили с активностью мозга с помощью сложных компьютерных алгоритмов.

Модель точно показала, какие части мозга активируются при обработке разных уровней речи. Например, слуховые области реагируют на звуки, а высшие когнитивные участки — за смысл слов.

Исследование также продемонстрировало, что мозг обрабатывает язык последовательно. Прежде чем мы говорим, наш мозг переходит от размышлений о словах к формированию звуков, а после того, как мы слушаем, он работает в обратном направлении, чтобы понять смысл сказанного.

Структура, использованная в этом исследовании, оказалась более эффективной, чем старые методы для фиксации этих сложных процессов, отметили ученые.

Ранее исследователи раскрыли неизвестный механизм восприятия речь в мозге.

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