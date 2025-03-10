Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создано лекарство от опасного для жизни поражения печени аммиаком

SciAdv: новый препарат может остановить процесс разрушения печени аммиаком
close
Shutterstock

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона нашли средство против гипераммониемии — состояния, при котором в печени накапливается аммиак и повреждает клетки органа. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Гипераммониемия — это опасный диагноз, при котором аммиак не выводится из организма из-за нарушения работы печени. Это может привести к повреждению мозга, печени и других органов.

Около 3 млн человек из 100 миллионов, страдающих циррозом печени, ежегодно госпитализируются с симптомами, вызванными высоким уровнем аммиака. До 15% из них уходят из жизни в течение трех месяцев. До сих пор эффективного лечения гипераммониемии не существовало.

Как показали эксперименты на мышах, аммиак увеличивает уровень белков RIPK1 и RIPK3, которые повреждают митохондрии (энергетические центры клеток). Вещество активирует сигнальный путь TLR4, связанный с воспалением и гибелью клеток. Кроме того, аммиак вызывает рубцевание печени, усугубляя заболевание.

Команда создала препарат под названием YAQ-005, который блокирует путь TLR4, предотвращая повреждение митохондрий. Исследователи считают, что лекарство может также помочь детям с генетическими нарушениями, вызывающими гипераммониемию.

Клинические испытания YAQ-005 начнутся в середине 2025 года. Если эффективность препарата подтвердится, это станет прорывом в лечении заболеваний печени, связанных с гипераммониемией.

Ранее ученые обнаружили ген, защищающий печень от ожирения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами