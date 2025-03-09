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Развеян популярный миф о тренировках на голодный желудок

Medical Xpress: тренировки на голодный желудок не ускоряют похудение
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Тренировки натощак не ускоряют жиросжигание и не улучшают результаты в фитнесе. Однако наедаться перед занятиями также не стоит. Об этом изданию Medical Xpress рассказала канадский врач-диетолог и гастроэнтеролог Эбби Лангер.

По словам врача, исследования показали, что разница в энергозатратах при тренировках на голодный и «сытый» желудок очень невелика. Несмотря на расхожее заблуждение, занятия спортом натощак не ускоряют жиросжигание и не помогают быстрее избавиться от лишнего веса. Кроме того, отсутствие пищи может лишить организм энергии.

Доктор Лангер также посоветовала не «налегать» на продукты, богатые жирами, белком и клетчаткой перед тренировкой. Эти полезные вещества долго перевариваются, затрудняя физическую активность.

«Во время упражнений кровь от органов, в том числе от желудка, перенаправляется к мышцам. Таким образом, физические упражнения на полный желудок влияют на процесс пищеварения, что может вызвать спазмы или даже тошноту», — объяснила эксперт.

Диетолог рекомендует съедать что-нибудь с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов перед занятиями. Такая пища не будет надолго задерживаться в желудке и поможет «усмирить» аппетит после выполнения упражнений, снизив вероятность переедания за обедом или ужином.

Ранее диетолог назвала сладости до 150 ккал на порцию, которые можно есть на диете.

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