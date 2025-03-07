Посадка аппарата Athena на Луну могла пройти не по плану

Космический аппарат Nova-C под названием Athena совершил посадку на поверхность Луны, но операция могла пойти не по плану. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на гендиректора компании Intuitive Machines Стива Альтемуса.

«Я должен сказать, что пока мы не думаем, что находимся в правильном положении на поверхности Луны... У меня пока нет всех данных, чтобы точно сказать, где и каково положение аппарата. Сейчас мы собираем фотографии и передаем их на Землю», — сказал гендиректор.

Альтемус добавил, что аппарат находится на поверхности Луны. В ближайшие дни компания получит снимки положения Athena и подтвердит информацию о его состоянии.

Модуль Athena был запущен компанией SpaceX на ракете Falcon-9 27 февраля. Аппарат оснащен буром TRIDENT для забора грунта и масс-спектрометром MSolo, который проанализирует органические и неорганические соединения. Athena доставит на Луну передатчик Nokia 4G — первую в истории станцию сотовой связи за пределами Земли.

Ранее SpaceX отменила запуск лунной ракеты.