Названы масла, потребление которых помогает жить дольше

Ученые из Медицинского центра Бригама установили, что потребление соевого, рапсового и оливкового масла снижает риск летального исхода рака и сердечно-сосудистых заболеваний, а сливочного, напротив, повышает. Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine.

К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за состоянием здоровья 200 тысяч взрослых добровольцев. На протяжении 30 лет исследователи отслеживали рацион участников, уделяя особое внимание потреблению различных видов масла растительного и животного происхождения.

Результаты показали, что у участников, которые ели больше всего сливочного масла, риск преждевременной смерти был на 15% выше, чем у добровольцев, потреблявших меньше всего. Растительные масла, напротив, снижали вероятность раннего ухода из жизни на 16%. Соевое, рапсовое и оливковое масла оказались особенно полезными для сердечно-сосудистой системы.

Исследователи также обнаружили, что замена 10 граммов сливочного масла в день эквивалентным количеством растительных масел снижала вероятность летального исхода рака и общую смертность на 17%. Ученые предположили, что такой эффект объясняется пониженным содержанием в растительных маслах насыщенных жиров.

Насыщенные жиры могут быть вредны для здоровья при чрезмерном употреблении. С ними связывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и других патологий.

Ранее диетолог назвал полезное для сердца масло.