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Стало известно, у каких мужчин повышен риск развития рака

HRO: при бесплодии у мужчин повышается риск развития рака
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Shutterstock

Ученые из Тартуского университета установили, что у мужчин с бесплодием генетическая предрасположенность к развитию рака выше, чем у фертильных. Результаты исследования опубликованы в Human Reproduction Open (HRO).

По словам ученых, каждый десятый мужчина страдает от субфертильности или бесплодия, что является независимым фактором риска нескольких хронических заболеваний. По словам Ану Валкны, младшего научного сотрудника кафедры генетики человека в Тартуском университете, предыдущие исследования показали, что у мужчин с низким количеством сперматозоидов повышен риск развития рака в течение жизни.

Чтобы подтвердить возможную генетическую предрасположенность к раку при нарушениях мужской фертильности, ученые провели исследование с участием 500 мужчин. У испытуемых взяли образцы биологического материала для оценки активности 150 генов, связанных с онкологическими заболеваниями. Результаты показали, что у бесплодных мужчин в геноме встречалось почти в пять раз больше генетических вариантов, связанных с «наследственным» раком.

Исследователи подсчитали, что каждый 15-й мужчина с бесплодием имеет генетическую предрасположенность к раку, в то время как среди фертильных мужчин аналогичному риску подвержен один из 64. Ученые также обнаружили, что к моменту проведения исследования у нескольких пациентов уже был диагностирован рак, а у некоторых это заболевание значилось в семейной истории болезни.

Ранее ученые выяснили, что качество спермы влияет на продолжительность жизни.

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