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Найден новый механизм защиты женского мозга от старения

Science Advances: молчащая X-хромосома защищает женский мозг от старения
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Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что у самок пожилых мышей с возрастом может пробудиться «спящая» X-хромосома, которая может активировать до 20 генов, способствующих укреплению мозговых связей. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Один из таких генов, PLP1, способствует строительству миелина — защитной оболочки нейронов, которая важна для эффективной передачи сигналов между клетками мозга. Исследования показали, что у старых самок мышей содержится больше PLP1 в гиппокампе, что объясняет их большую устойчивость к когнитивным нарушениям по сравнению с самцами.

По словам ученых, у мышей активация «спящей» X-хромосомы происходит в возрасте, эквивалентном 65 годам у людей. Этот процесс не только помогает поддерживать мозговую активность, но и способствует сохранению памяти и обучаемости у пожилых особей.

Для проверки гипотезы исследователи искусственно активировали PLP1 в гиппокампе старых грызунов обоих полов. Результаты показали, что дополнительный PLP1 улучшает когнитивные способности независимо от пола.

В настоящий момент ученые продолжают исследовать, может ли этот процесс также происходить у людей. Анализ мозговой ткани пожилых женщин и мужчин подтвердил, что у женщин уровень PLP1 значительно выше, что подкрепляет гипотезу о важной роли второй X-хромосомы в поддержании здоровья мозга в старости.

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