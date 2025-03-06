Медики рассказали, как оценить состояние здоровья с помощью отжиманий

В 25 лет здоровые мужчины с хорошей физической подготовкой должны уметь делать 28 отжиманий за один подход, а женщины — 20. К 65 годам норма снижается до 10 отжиманий для обоих полов. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на руководство клиники Мэйо — одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

По словам экспертов из клиники Майо, отжимания — хороший способ оценить состояние здоровья, а также измерить мышечную силу и выносливость, не прибегая к обширным анализам крови или медицинскому сканированию организма. Дело в том, что это упражнение задействует практически все группы мышц. Также по количеству сделанных отжиманий можно судить о способности сохранять баланс, прочности суставов, силе и выносливости.

В онлайн-руководстве, составленном учеными клиники, сообщается, что мужчинам в возрасте 25 лет нужно стремиться совершать 28 отжиманий за один подход. Для женщин норматив сокращается до 20 повторений. В возрастной группе от 35 лет количество отжиманий для женщин уменьшается на одно, а у мужчин — на семь.

По достижении 45 лет мужчины и женщины должны уметь выполнять по 16 и 14 повторений соответственно, в 55 лет — по 10 и 12, а после 65 лет можно ограничиться 10 отжиманиями для обоих полов.

Некоторые эксперты в области фитнеса, однако, подвергают сомнению такие нормативы. Персональный тренер из Нью-Йорка Наталья Алексеенко сообщила, что женщинам, тренирующимся два-три раза в неделю, можно выполнять на два-три повторения меньше, в то время как хорошо тренированным мужчинам — на 10 больше.

Алексеенко также подчеркивает, что на физическую силу и уровень физической подготовки как мужчин, так и женщин влияют многочисленные факторы, что затрудняет установление строгих возрастных ограничений по количеству отжиманий.

Ранее был развеян популярный миф о женском фитнесе.