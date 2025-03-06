Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт секрет быстрого восстановления мышц

Science Advances: быстрее всего мышечные травмы заживают во время бодрствования
close
Shutterstock

Ученые из Северо-Западного медицинского центра установили, что внутренние часы организма влияют на скорость восстановления мышечных травм. Повреждения мышц заживают быстрее, если они происходят в естественное для организма время бодрствования. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

«Циркадные нарушения, связанные со старением, ожирением и диабетом, также негативно влияют на регенерацию мышц», — объяснила Клара Пик, ведущий автор исследования, доцент кафедры биохимии и молекулярной генетики в Медицинской школе Файнберга.

Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые провели эксперимент на мышах. Они показали, что мышцы восстанавливались быстрее, если их травмирование происходило в период, когда животные были активны. Напротив, если мышцы повреждались во время сна, процесс регенерации замедлялся.

Исследователи провели одноклеточное секвенирование поврежденных и здоровых мышц мышей в разное время суток и выяснили, что время суток оказывает влияние на уровень воспалительной реакции в стволовых клетках мышц. Эти клетки активируют нейтрофилы — «первичные реагирующие» клетки иммунной системы, которые помогают при восстановлении тканей.

«Мы обнаружили, что клетки активнее передают друг другу сигналы сразу после травмы», — пояснила Пик.

Кроме того, ученые выяснили, что циркадные часы в мышечных стволовых клетках также влияют на выработку NAD+, кофермента, необходимого для выработки энергии в клетках и участвующего в сотнях метаболических процессов. В одном из экспериментов стимуляция синтеза NAD+ привела к усилению воспалительных реакций и активации нейтрофилов, что способствовало ускоренному восстановлению мышц.

В будущем ученые планируют изучить, как циркадные нарушения могут способствовать ухудшению регенерации мышц у людей. Понимание этих механизмов поможет создать новые методы лечения таких заболеваний, как старческая саркопения.

Ранее был назван простой способ ускорить восстановление мышц после тренировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами