Участник секретного проекта Пентагона сообщил о гигантской пирамиде на Марсе

Участник секретного проекта Пентагона «Звездные врата» Джо МакМонигл заявил, что узнал о судьбе древних обитателей Марса с помощью телепатии. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на его интервью.

В рамках проекта, который ЦРУ проводило с 1978 по 1995 год, МакМонигл должен был телепатически исследовать удаленные локации по заданным координатам. Одна из задач привела его на Марс, «миллион лет до нашей эры». По его словам, он увидел гигантскую пирамиду, где «очень высокие и тонкие» существа в странных одеждах прятались от мощного шторма. Позже он описывал и другие участки планеты, утверждая, что наблюдал «кости и руины зданий».

5 марта сообщалось, что американские ученые из Университета Пердью при участии коллег из других стран нашли доказательства того, что в прошлом Марс был теплой и влажной планетой. Открытие сделали с помощью марсохода NASA Preservance, который обнаружил на Красной планете камни с высоким содержанием каолинита — минерала, образующегося в условиях высокой влажности и при достаточно высоких температурах.

Ранее был создан новый способ поиска следов воды и жизни на других планетах.