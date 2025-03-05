Предки человека занимались сексом не для размножения 6 млн лет назад, узнали ученые

RSOS: общий предок людей и шимпанзе снимал стресс сексом более 6 млн лет назад

Британские ученые из Даремского университета выяснили, что использование секса для снятия социальной напряженности может быть древней поведенческой чертой, унаследованной людьми от общего предка более 6 млн лет назад. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Специалисты сравнили сексуальное поведение бонобо и шимпанзе (родственных людям приматов) в двух стрессовых ситуациях: после социальных конфликтов и перед кормлением.

Ученые наблюдали за 53 бонобо и 75 шимпанзе в двух африканских заповедниках: Лола-я-Бонобо в Демократической Республике Конго и Чимфунши в Замбии. За семь месяцев было проведено более 1400 часов наблюдений.

Оказалось, что бонобо чаще прибегали к «примирительному сексу» после драк, чтобы восстановить отношения. А шимпанзе также использовали секс для снятия стресса, но чаще полагались на другие формы социального поведения, такие как поцелуи и объятия.

«Тот факт, что оба вида используют секс для снятия напряжения, подтверждает идею, что это поведение унаследовано от нашего общего предка», — отметил ведущий автор исследования Джейк Брукер, научный сотрудник Даремского университета.

Далее ученые планируют изучить, как сексуальное поведение бонобо и шимпанзе проявляется в дикой природе, чтобы лучше понять его роль в различных социальных контекстах.

Ранее ученые предложили новую теорию происхождения поцелуев.