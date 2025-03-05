Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предки человека занимались сексом не для размножения 6 млн лет назад, узнали ученые

RSOS: общий предок людей и шимпанзе снимал стресс сексом более 6 млн лет назад
close
Depositphotos

Британские ученые из Даремского университета выяснили, что использование секса для снятия социальной напряженности может быть древней поведенческой чертой, унаследованной людьми от общего предка более 6 млн лет назад. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Специалисты сравнили сексуальное поведение бонобо и шимпанзе (родственных людям приматов) в двух стрессовых ситуациях: после социальных конфликтов и перед кормлением.

Ученые наблюдали за 53 бонобо и 75 шимпанзе в двух африканских заповедниках: Лола-я-Бонобо в Демократической Республике Конго и Чимфунши в Замбии. За семь месяцев было проведено более 1400 часов наблюдений.

Оказалось, что бонобо чаще прибегали к «примирительному сексу» после драк, чтобы восстановить отношения. А шимпанзе также использовали секс для снятия стресса, но чаще полагались на другие формы социального поведения, такие как поцелуи и объятия.

«Тот факт, что оба вида используют секс для снятия напряжения, подтверждает идею, что это поведение унаследовано от нашего общего предка», — отметил ведущий автор исследования Джейк Брукер, научный сотрудник Даремского университета.

Далее ученые планируют изучить, как сексуальное поведение бонобо и шимпанзе проявляется в дикой природе, чтобы лучше понять его роль в различных социальных контекстах.

Ранее ученые предложили новую теорию происхождения поцелуев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами