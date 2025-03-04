Яркое воображение способно победить алкоголизм, показало исследование

Американские ученые из Политехнического университета Вирджинии обнаружили, что яркое представление конкретных будущих событий может снизить импульсивность, улучшить принятие решений и стать эффективным методом лечения алкогольной зависимости. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Connectivity (BraCon).

Эпизодическое мышление о будущем — это способность детально представлять себе предстоящие события. Например, человек может вообразить, как через год открывает художественную галерею, представляя звуки, запахи и эмоции, связанные с этим событием.

В исследовании приняли участие 24 человека, чей мозг сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) как в состоянии покоя, так и во время выполнения задач. Участники практиковались в представлении конкретных будущих событий, а затем возвращались к этим мыслям во время сканирования.

Участники стали менее импульсивными и лучше справлялись с задачами, требующими выбора между немедленными и отсроченными вознаграждениями.

Ученые обнаружили усиление связей в сети значимости — группе областей мозга, отвечающих за обработку важной информации.

Люди с более высокой функциональной связностью в мозге быстрее выполняли сложные задачи, что указывает на улучшение когнитивных функций.

Люди с алкогольной зависимостью часто испытывают трудности с представлением будущего и склонны к импульсивным решениям. Эпизодическое мышление о будущем помогает снизить эту тенденцию, что делает его потенциально эффективным методом терапии.

Ранее ученые назвали негативные последствия дефицита воображения.