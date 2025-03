Названы зубные пасты, полезные для микробиома полости рта

The Conversation: зубные пасты с фтором полезные для микробиома полости рта

Зубные пасты с фтором не уничтожают полезные бактерии, но затрудняют деятельность «вредных». Об этом изданию The Conversation рассказали ученые Университета медицины и здравоохранения RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland).

Специалисты отметили, что ротовая полость — одна из самых густонаселенных микроорганизмами сред, где обитает более 700 видов бактерий. Эти бактерии живут на поверхности зубов и десен в виде биопленки — липкого структурированного микробного сообщества (конгломерата), которое может быть как полезным, так и вредным. Также микроорганизмы содержатся в слюне.

По словам ученых, основная функция зубной пасты не в том, чтобы уничтожать бактерии напрямую, а в том, чтобы разрушать биопленку, которая позволяет вредным микробам размножаться. Чистка зубов механически удаляет эту биопленку с зубов и десен, а абразивные вещества в зубной пасте усиливают этот эффект.

В этом отношении эффективны зубные пасты со фтором, который укрепляет зубную эмаль. Сотрудники RCSI объяснили, что фтор не разрушает микробиом полости рта, но затрудняет жизнедеятельность бактерий, вырабатывающих кислоту, таких как Streptococcus mutans. Именно размножение Streptococcus mutans выступает основной причиной кариеса.

Некоторые зубные пасты содержат антибактериальные вещества, такие как триклозан, фторид олова и соединения цинка. Эти ингредиенты борются с вредными бактериями, однако до сих пор не известно, уничтожают ли они при этом и полезные микроорганизмы.

