Ученые нашли новый подход к лечению болезни Альцгеймера воздействием на мозг

Американские ученые из Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте разработали новый подход к лечению болезни Альцгеймера гамма-стимуляцией светом и звуком на частоте 40 Гц. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

Терапевтические возможности гамма-стимуляции изучаются с 2016 года. Известно, что такой подход активирует различные типы клеток мозга, включая нейроны, микроглию (специализированные иммунные клетки мозга), астроциты и кровеносные сосуды.

Например, в 2023 году специалисты обнаружили, что стимуляция увеличивает выведение амилоида через глимфатическую систему мозга. Это открытие объясняет, как гамма-ритмы могут замедлять прогрессирование болезни.

В новом исследовании клинические испытания фазы II показали, что у людей с болезнью Альцгеймера, подвергшихся воздействию света и звука частотой 40 Гц, наблюдалось значительное замедление атрофии мозга и улучшение некоторых когнитивных показателей по сравнению с контрольной группой, не получавшей лечения.

Ученые также обнаружили значительную сохранность «белого вещества» мозга у добровольцев.

Исследователи продолжают изучать механизмы, лежащие в основе эффектов гамма-стимуляции, включая роль микроглии и других клеток. Также исследуется потенциал метода для лечения других заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, инсульт, эпилепсия и рассеянный склероз.

Гамма-стимуляция 40 Гц может стать безопасной и неинвазивной терапией для миллионов пациентов с неврологическими расстройствами, считают авторы открытия.

Ранее ученые научились выявлять болезнь Альцгеймера по сетчатке глаза.