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Названы анализы, которые нужно сдать в 30 лет

Daily Mail: за уровнем сахара в крови нужно начинать следить в 30 лет
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Depositphotos

Из-за роста заболеваемости ожирением число случаев раннего сахарного диабета увеличивается, поэтому отслеживать уровень глюкозы в крови нужно уже с 30 лет. Не менее важно мониторить состояние щитовидной железы, дисфункция которой возникает в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Клэр Джерада, бывший председатель Королевского колледжа врачей общей практики.

Специалист объяснила, что сахарный диабет обычно диагностируют в возрасте от 45 до 64 лет, однако в последние годы он все чаще встречается у молодых. Своевременное отслеживание уровня сахара в крови помогает вовремя выявить преддиабет — нарушение толерантности к глюкозе, предшествующее хроническим проблемам с регуляцией инсулина.

Доктор Джерада добавила, что в возрасте от 20 до 40 повышается риск возникновения гиперфункции щитовидной железы, при которой орган вырабатывает гормоны трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в избытке. Такие неполадки в работе эндокринной системы вызывают нарушение метаболизма, а также токсически воздействуют на органы и ткани.

Врач отметила, что после 30 лет также начинает увеличиваться вероятность развития рака щитовидной железы. Поэтому медицинские обследования необходимо проходить регулярно.

Ранее был найден способ предсказать риск заболеваний на годы вперед.

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