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Найден способ предсказать риск заболеваний на годы вперед

The Lancet: анализ старения органов поможет предсказать риск заболеваний
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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института здорового старения UCL, Стэнфордского и Хельсинкского университетов создали анализ крови для определения биологического возраста органов и прогнозирования риска развития заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Digital Health.

Ученые проанализировали образцы крови более 6200 взрослых людей среднего возраста, собранные в конце 1990-х годов. Целью работы была оценка биологического возраста девяти ключевых органов: сердца, сосудов, печени, иммунной системы, поджелудочной железы, почек, легких, кишечника и мозга.

Исследователи определили, что органы у одного человека не только могут стареть с разной скоростью, но и сигнализировать об этом с помощью специфических маркеров. Также ученые обнаружили, что ускоренное старение органов связано с повышенным риском более чем 30 различных патологий. Например, быстрое старение сердца коррелировало с сердечно-сосудистыми проблемами, а преждевременный «износ» легких грозил респираторными и онкологическими заболеваниями.

Исследователей также удивило, что наибольший риск деменции был связан не с быстрым старением не мозга, а иммунной системы. Это что подтвердило гипотезу о взаимосвязи тяжелых инфекций и когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Это открытие также указывает на важность воспалительных процессов в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Особое внимание ученые уделили здоровью почек. Ускоренное старение этого парного органа оказалось тесно связано с заболеваниями сосудов, диабетом второго типа и дисфункцией печени.

Результаты исследования подчеркивают важность персонализированного подхода в медицине, который позволит выявлять риски возрастных заболеваний на более ранних стадиях и разрабатывать эффективные профилактические меры с учетом индивидуальных особенностей каждого человека.

Ранее были названы скрытые признаки заболеваний печени.

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