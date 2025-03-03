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Ученые нашли способность к эволюции у самого процесса эволюции

PNAS: механизмы эволюции меняются под воздействием окружающей среды
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metha1819/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Мичиганского университета обнаружили, что сам процесс эволюции обладает способностью к видоизменениям в зависимости от условий среды. Другими словами, эволюция может эволюционировать. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда использовала компьютерные симуляции, чтобы изучить, как виртуальные «организмы» адаптируются к изменяющимся условиям. В моделировании популяции имели доступ к двум компонентам — полезному и токсичному. В некоторых сценариях эти компоненты меняли свои свойства с разной скоростью, что требовало от популяций быстрой адаптации.

Исследователи нашли два ключевых механизма, которые позволяют эволюции «эволюционировать».

Первым оказалось изменение скорости мутаций. В условиях, где среда меняется со средней скоростью, популяции увеличивают частоту мутаций, чтобы быстрее адаптироваться к новым условиям. Однако в стабильной среде или при слишком быстрых изменениях частота мутаций снижается, чтобы минимизировать риски негативных последствий.

Также ученые выявили закономерность, названную настройкой мутационного ландшафта. Согласно ей, популяции, которые сталкиваются с чередованием знакомых и новых условий, со временем находят комбинации мутаций, позволяющие легче переключаться между противоположными признаками. Это увеличивает их способность к адаптации.

Исследование показало, что увеличение эволюционной способности происходит, если изменения среды происходят с интервалом примерно в 30 поколений. При этом, однажды развившись, эта способность сохраняется даже после дальнейших мутаций. Это может объяснять, как жизнь на Земле становилась все более сложной в процессе эволюции.

Хотя симуляции лучше всего имитируют одноклеточные бесполые организмы, ученые полагают, что подобные принципы могут работать и для более сложных форм жизни. Например, исследования бактерий уже демонстрируют примеры эволюционируемости.

Ранее ученые раскрыли тайны эволюции мозга за 320 млн лет.

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