Следование чужим советам может усилить чувство вины, показало исследование

Американские ученые из Корнелльского университета выяснили, что следование чужим советам может усилить чувство вины, если результат оказался неудачным. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Команда провела серию экспериментов с участием более 1200 человек. Добровольцам предлагалось выбрать между двумя лотереями, одна из которых имела явно более ценные призы.

Некоторым участникам давали совет от консультанта, который рекомендовал менее выгодный вариант. В результате те, кто следовал совету и получал минимальный приз (10 центов), испытывали большее чувство вины и сожаления, чем те, кто принимал решение самостоятельно.

Исследование показывает, что, вопреки ожиданиям, следование советам не снижает чувство ответственности. Напротив, люди склонны винить себя за то, что не прислушались к своему здравому смыслу. Этот эффект может распространяться не только на мелкие решения, но и на важные жизненные выборы, такие как карьера или финансовые решения.

Исследователи подчеркивают важность доверия собственным суждениям, особенно когда совет исходит от неэксперта.

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