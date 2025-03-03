Травма войны передается через гены между поколениями, доказали ученые

Международная группа ученых из США и Иордании обнаружила, что стресс и насилие, пережитые в результате войн, могут оставлять следы в генах человека и передаваться через поколения. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда впервые обнаружила у людей явление, ранее известное лишь у животных: эпигенетическую передачу стресса от родителей к детям.

Выводы специалистов основаны на изучении геномов трех поколений сирийских семей, переживших осаду города Хама в ходе гражданской войны в Сирии в 1982 году.

Исследователи изучили три поколения сирийских семей, включая бабушек, матерей и их детей. У внуков женщин, которые были беременны во время осады Хамы, были обнаружены 14 эпигенетических изменений в геноме. Эти перемены, вызванные стрессом, передались через поколения, несмотря на то, что сами внуки никогда не сталкивались с подобным насилием.

Кроме того, у людей, которые непосредственно пережили насилие, было выявлено 21 эпигенетическое изменение. Также ученые обнаружили, что у тех, кто подвергался стрессу в утробе матери, наблюдались признаки ускоренного биологического старения, что может повышать риск возрастных заболеваний.

Хотя точное влияние этих эпигенетических изменений на здоровье пока неясно, предыдущие исследования связывали подобные изменения с повышенным риском заболеваний, таких как диабет и ожирение. Например, исследование потомков голландцев, переживших голод во время Второй мировой войны, показало, что они чаще страдают от избыточного веса.

Несмотря на тяжелые последствия войны, исследователи также отметили невероятную стойкость сирийских семей, сумевших вернуться к полноценной жизни и сохранить традиции.

Ранее ученые зафиксировали резкое падение продолжительности жизни в секторе Газа.