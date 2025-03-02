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Микропластик в легких диких птиц встревожил ученых

JHM: в дыхательной системе птиц накапливаются полиэтилен и синтетический каучук
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Kyushu University/Asahi Kasei Corporation

Международная группа ученых из США и Китая обнаружила высокую концентрацию микропластика в легких диких птиц. Открытие подчеркнуло масштабы загрязнения окружающей среды пластиковыми частицами и их потенциальную угрозу для здоровья экосистем и человека. Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Hazardous Materials (JHM).

Команда исследователей изучила образцы легких 56 диких птиц, принадлежащих к 51 виду, которые были собраны в районе международного аэропорта Чэнду Тяньфу в Китае. Используя лазерную технологию инфракрасного излучения и пиролизную газовую хроматографию-масс-спектрометрию, ученые обнаружили в среднем 221 частицу микропластика на вид и 416 частиц на грамм легочной ткани.

Среди наиболее распространенных типов пластика были хлорированный полиэтилен (используется для изоляции труб и проводов) и бутадиеновый каучук (синтетический материал, применяемый в производстве шин).

«Птицы помогают нам понять уровень загрязнения и принимать обоснованные решения по охране природы», — отметил Шейн Дюбэй, доцент кафедры биологии Техасского университета и соавтор исследования.

Микропластик, попадая в легкие, может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая болезни сердца, рак, респираторные заболевания и нарушения фертильности. Хотя официальных норм содержания пластика в тканях не существует, его высокие концентрации вызывают тревогу у ученых.

Ранее выяснилось, что большая часть птиц в Арктике и Антарктике загрязнена микропластиком.

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