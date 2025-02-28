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Звезда, вспыхивающая каждые 80 лет, скоро снова загорится

UT: вспышка звезды T Coronae Borealis может произойти в любой момент
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Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

Астрономическое событие, которого ждали в 2024 году, все еще не произошло. Однако ученые выяснили, что звезда T Coronae Borealis (T CrB) явно готовится к вспышке. Последний раз это редкое явление наблюдалось в 1946 году, а до этого — в 1866-м. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

T CrB – это новая двойная система из холодного красного гиганта и белого карлика. Материал с гиганта постепенно перетекает на компаньона, пока не накапливается критическая масса, вызывающая взрывную термоядерную реакцию. В такие моменты звезда резко увеличивает свою яркость, становясь видимой невооруженным глазом.

Обычно T CrB имеет слабую светимость, но при вспышке достигает достигает яркости, сравнимой с самой яркой звездой своего созвездия — Альфеккой (Альфой Северной Короны). Исследования показывают значительные изменения в спектре звезды, что может указывать на скорый взрыв.

«Мы наблюдаем усиление линии H-альфа, что может свидетельствовать об увеличении температуры и темпов аккреции», — рассказал доктор Гесесев Рета.

Однако он отметил, что точные прогнозы для таких объектов невозможны, и вспышка может произойти в любое время.

Сейчас T CrB удобно наблюдать в восточной части неба около полуночи. К марту 2025 года звезда поднимется выше в вечернее время, делая наблюдения комфортнее. Если вспышка случится, созвездие Северной Короны изменит свой привычный облик, а астрономы всего мира направят на него свои инструменты.

Ранее ученые определили форму Вселенной.

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