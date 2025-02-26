Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, от кого человек получил подвижные челюсти

PLOS Biology: люди унаследовали подвижные челюстные суставы от древних рыб
close
Пензенский государственный университет

Американские ученые из Чикагского университета установили, откуда у людей и животных появились синовиальные суставы, обеспечивающие гибкость и подвижность челюстей и других частей скелета. Открытие опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

Синовиальные суставы позволяют костям и хрящам плавно скользить друг относительно друга и считаются ключевой особенностью большинства позвоночных. Они встречаются у наземных животных и костистых рыб, но их происхождение оставалось загадкой.

Исследователи изучили анатомию и развитие суставов у морских миног (бесчелюстных рыб) и двух видов хрящевых рыб — бамбуковых акул и малых скатов. Анализ показал, что полостные суставы, похожие на синовиальные, присутствуют у хрящевых рыб, но отсутствуют у миног. Кроме того, у хрящевых рыб были обнаружены белки и процессы развития, характерные для синовиальных суставов других позвоночных.

«Эти суставы, вероятно, появились у общих предков челюстных рыб, что стало важным шагом в эволюции скелета», — отмечают авторы исследования.

Ученые также использовали КТ-сканирование для изучения ископаемой рыбы Bothriolepis, обнаружив у нее древнейший известный синовиальный сустав. Это подтвердило, что такие суставы возникли у челюстных рыб более 400 млн лет назад.

В будущем ученые планируют изучить суставы других ископаемых рыб и провести более детальное сравнение челюстных и бесчелюстных позвоночных. Это поможет лучше понять, как эволюционировала скелетная система, включая суставы современных животных и человека.

Ранее ученые узнали, как саблезубые тигры получили свои огромные клыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами