Бесплатная нейросеть нашла невидимые для человека аномалии мозга у детей с эпилепсией

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона и Университетского колледжа Лондона разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который способен обнаруживать фокальную кортикальную дисплазию (ФКД) — одну из основных причин эпилепсии. Программа под названием MELD Graph выявляет 64% аномалий мозга, которые врачи обычно пропускают при диагностике. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Neurology.

ФКБ и другие структурные нарушения считаются причиной приступов эпилепсии у 20% пациентов. Эти особенности часто остаются незамеченными на МРТ, что приводит к задержкам в лечении.

В исследовании участвовали 1185 человек из 23 эпилептических центров по всему миру, включая детей. MELD Graph анализировал данные МРТ для выявления едва заметных поражений.

В ходе тестов ИИ нашел поражение у 12-летнего пациента, страдавшего приступами каждый день. Диагноз нейросети позволил назначить хирургическое лечение, которое раньше было невозможно.

Авторы разработки выложили инструмент в открытый доступ как программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Ранее ученые выяснили, что пряность куркума может восстанавливать повреждения мозга после приступов эпилепсии.