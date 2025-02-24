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Дыхание влияет на зрение неожиданным образом, выяснили ученые

TJP: зрачки глаз сужаются при вдохе и расширяются — при выдохе
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Depositphotos

Шведские ученые из Каролинского института обнаружили, что размер зрачка меняется в зависимости от дыхания. Открытие нового физиологического механизма опубликовано в научном издании The Journal of Physiology (TJP).

До недавнего времени было известно три фактора, влияющие на размер зрачка: свет, фокусное расстояние и когнитивные факторы.

Команда провела пять экспериментов с участием более 200 человек. Результаты показали, что зрачок достигает минимального размера в начале вдоха и максимального — при выдохе. Этот эффект сохранялся независимо от того, как дышали участники (через нос или рот, быстро или медленно), и не зависел от освещения или выполняемых задач.

По словам исследователей, изменение размера зрачка может влиять на зрительное восприятие. Меньшие зрачки помогают различать детали, а большие — находить слабозаметные объекты.

Это открытие может помочь в диагностике неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, где нарушение функции зрачка является ранним симптомом.

Далее ученые планируют изучить, как изменения зрачка во время дыхания влияют на зрение в реальных условиях.

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