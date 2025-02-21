В Китае пробурили скважину глубиной почти 11 километров

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) пробила скважину под названием Shendi Take — 1 глубиной более 10,9 тыс. метров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в социальной сети WeChat, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что это одна из самых глубоких скважин в Азии. Скважина находится в Таримском бассейне на территории пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на Северо-Западе Китая.

Компания уточняет, что работы начали в конце мая 2023 года. Известно, что рабочие достигли слоев, возраст которых превышает 500 млн лет.

В конце 2024 года сообщалось, что американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали программу на основе искусственного интеллекта для поиска неизвестных заброшенных скважин по добыче нефти и газа.

За почти 170 лет коммерческого бурения на территории США, по разным оценкам, было создано и потом оставлено от 300 тыс. до 800 тыс. скважин для извлечения ископаемых углеводородов. Далеко не все из этих мест были должным образом запечатаны после прекращения эксплуатации. Такие объекты способны представлять угрозу для окружающей среды, выбрасывая парниковый газ метан, а также токсичные бензол и сероводород.

Чтобы найти брошенные скважины на спутниковых снимках, команда обучила нейросеть на топографических картах с документированными и недокументированными заброшенными точками бывшей нефте- и газодобычи.

Ранее ученые выяснили причину всплеска глобальных выбросов метана.