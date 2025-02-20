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Ученые выяснили, какие заболевания провоцирует депрессия

PLOS Medicine: депрессия провоцирует гипертонию, остеоартрит и кислотный рефлюкс
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Shutterstock

Ученые из Эдинбургского университета установили, что депрессия в истории болезни повышает риск развития остеоартрита, гипертонии и кислотного рефлюкса. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 170 тысяч взрослых людей. Средний возраст испытуемых составлял от 40 лет до 71 года. Участники прошли первичное обследование в период с 2006 по 2010 год.

Исследователи отслеживали 69 показателей здоровья добровольцев в среднем в течение 6,9 лет. В начале исследования у людей с депрессией в анамнезе уже было в среднем по три патологии, в то время как у людей без этого расстройства — по две.

Наиболее часто диагностируемыми новыми заболеваниями были остеоартрит (15,7% у участников с депрессией по сравнению с 12,5% у лиц без депрессии), гипертония (12,9% по сравнению с 12,0%) и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (13,8% по сравнению с 9,6%).

Также ученые подсчитали, что при депрессии в анамнезе хронические заболевания развиваются примерно на 30% быстрее. Чтобы понять, почему так происходит, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые подтвердили, что редкий секс повышает риск депрессии у женщин.

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