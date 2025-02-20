Раскрыт неожиданный фактор, усиливающий чувство боли

Японские ученые из Цукубского университета выяснили, что восприятие боли во многом зависит от степени неожиданности. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition.

В эксперименте участников подвергали болезненным термическим стимулам. Одновременно с причинением неприятных ощущений добровольцам показывали визуальные образы в виртуальной реальности.

Оказалось, что интенсивность боли значительно возрастала, когда реальность не совпадала с ожиданиями. Это подтверждает гипотезу неожиданности, согласно которой мозг воспринимает боль как разницу между прогнозом и реальностью.

Исследователи также отметили, что неопределенность и тревога, связанные с болью, могут усиливать ее восприятие. Это особенно актуально для людей, страдающих хронической болью, где разрыв между ожиданием и реальностью становится источником дополнительных страданий.

Ученые считают, что сокращение этого разрыва может стать ключом к новым методам лечения. Понимание механизмов восприятия боли открывает перспективы для разработки терапий, которые помогут пациентам быстрее восстанавливаться после травм и хронических состояний.

Ранее исследователи доказали, что боль и стресс можно облегчить с помощью улыбки.