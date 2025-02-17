Неправильное питание вызывает странные желтые отложения на коже, выяснили ученые

Житель Флориды, придерживавшийся исключительно мясной диеты в течение восьми месяцев, столкнулся с необычным последствием: его кожа покрылась желтыми холестериновыми отложениями. Об этом говорится в медицинском отчете, опубликованном в JAMA Cardiology.

Мужчина в возрасте около 40 лет обратился к врачам с желтыми узелками на ладонях, подошвах и локтях, которые появились за три недели до визита. Оказалось, что причиной стал крайне высокий уровень холестерина — более 1000 мг/дл, что в пять раз превышает норму.

Проблема возникла после восьми месяцев мясного питания: пациент ел только мясо, птицу, яйца, морепродукты, немного молочных продуктов и воду, полностью исключив овощи, фрукты, злаки и орехи. Причем он употреблял до 4 кг жирной пищи в день, добавляя дополнительный жир даже в гамбургеры!

Врачи диагностировали у пациента крайний случай ксантелазмы — образования холестериновых бляшек под кожей. Обычно они появляются вокруг глаз, но у этого мужчины затронули ладони, ступни и локти. Хотя сами пятна не вызывают боли, они могут сигнализировать о серьезных проблемах с сердечно-сосудистой системой. Высокий холестерин связан с риском инфаркта, инсульта, болезней почек и даже деменции.

Даже если пациент вернется к нормальному питанию, желтые отложения не исчезнут сами. Их можно удалить лазером или с помощью жидкого азота, но это сложные процедуры.

По мнению ученых, этот случай — еще одно напоминание о том, что экстремальные диеты могут нести серьезные риски для здоровья. Важно поддерживать сбалансированное питание и следить за уровнем холестерина для поддержания хорошего самочувствия.

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