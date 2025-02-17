Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой дубайский шоколад самый полезный

Health News: полезный дубайский шоколад содержит больше какао и меньше сахара
close
Yalcin Sonat/Shutterstock/FOTODOM

Полезный дубайский шоколад с низким содержанием жиров обычно содержит меньше сахара и калорий. Также в таком варианте лакомства больше пищевых волокон. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Сандра Вигелиене, выпускница колледжа VIA при Орхусском университете (Дания).

По словам специалиста, популярный шоколад с хрустящей фисташковой пастой внутри отличается высокой энергетической ценностью. Это значит, что длительное злоупотребление этим продуктом может привести к увеличению веса. Тем не менее, в дубайском шоколаде количество насыщенных жиров (избыток которых связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний) ниже, чем в обычном, таком как Lindt.

При выборе шоколадного батончика с фисташковой пастой диетолог рекомендует обращать внимание на содержание сахара. Анализ состава нескольких вариантов шоколада показал, что некоторые бренды предпочитают добавлять меньше «быстрых» углеводов в свою продукцию.

Вигелиене добавила, что практически во всех видах шоколада содержится минимальное количество пищевых волокон — от 0,7 до четырех граммов на порцию. Пищевые волокна, или клетчатка, используются для питания бактериями, населяющими кишечник, что способствует поддержанию нормальной микрофлоры органа и его биологической активности.

Чуть больше пользы организму принесет потребление дубайского шоколада с содержанием какао не менее 85%. Повышенная концентрация измельченного какао-жмыха в продукте поможет увеличить потребление клетчатки, хоть и незначительно.

Ранее был назван продукт, который сможет заменить какао в пищевой промышленности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами