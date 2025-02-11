Ученые предположили, что случится, если астронавт эякулирует в космосе

Скорость эякуляции в невесомости может составить 45 километров в час, а движение астронавта назад при этом — два метра за аналогичный промежуток времени. Как сообщает издание Daily Mail (DM), к такому выводу пришел астрофизик и эксперт по искусственному интеллекту Мэтт Эгню в ходе совместной работы с доктором философии Эсме Луизой Джеймс, изучающей историю секса.

Ученые обратились к концепции сохранения импульса, чтобы понять, что произойдет после выброса спермы в невесомости. Закон сохранения импульса гласит, что суммарный импульс двух или более тел в системе останется неизменным. Это означает, что масса, умноженная на скорость эякулята, будет равна массе, умноженной на скорость мужчины.

По оценкам пары, средний объем эякулята составляет около одной чайной ложки, а его плотность — около одного грамма на миллилитр. При умножении этих двух примерных величин ученые пришли к выводу, что средняя скорость эякуляции в невесомости может достичь «впечатляющих» 45 км/ч.

Чтобы сохранить импульс и соблюсти фундаментальные законы физики, скорость человека, умноженная на его массу, также должна равняться этому числу.

«Предположим, что средний вес мужчины составляет 70 килограммов. Это означает, что скорость его передвижения после эякуляции должна быть равна 0,000562 метра в секунду или два метра в час», — объяснил доктор Агнью.

Ранее была раскрыта связь между физической силой и количеством секса в жизни человека.