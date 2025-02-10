Названа неожиданная опасность длительного пребывания детей за экраном телефона

Ученые из Латинской Америки выяснили, что дети проводят перед экранами больше времени, чем рекомендуется, что негативно сказывается на развитии их речи. Исследование, охватившее данные из 19 стран Латинской Америки, подтвердило связь между чрезмерным экранным временем и задержкой развития речи у малышей. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Ученые выяснили, что телевизоры и смартфоны являются наиболее часто используемыми устройствами, а дети превышают рекомендованные нормы экранного времени. Малыши проводят перед экранами больше времени, чем рекомендуется, что негативно сказывается на развитии их речи.

Анализ данных 1878 малышей в возрасте от 12 до 48 месяцев показал, что фоновый и общий просмотр телевизора связаны с более низкими языковыми показателями. В то же время чтение книг и совместный просмотр контента со взрослыми положительно влияли на развитие речи.

Согласно результатам, экранное время практически не зависело от социально-экономического статуса семей, но семьи с низким достатком реже пользовались книгами и образовательными ресурсами.

Авторы работы подчеркнули, что негативное влияние экранов на раннее развитие речи подтверждается и предыдущими работами. Однако вовлечение взрослых в совместное медиапотребление и использование качественного контента могут частично компенсировать этот эффект.

Ранее ученые выяснили, как младенцы влияют на речь родителей.