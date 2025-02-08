Ученые подтвердили возможную обитаемость ближайшей суперземли

A&A: экзопланета в 20 световых годах от Земли потенциально пригодна для жизни

Международная группа ученых подтвердила открытие и возможную обитаемость экзопланеты класса суперземля HD 20794 d, вращающейся в 20 световых годах от нашей планеты в обитаемой зоне своей звезды. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy&Astrophysics (A&A).

Обнаружение нового мира стало результатом более чем 20 лет наблюдений с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO в Чили. Астрономы впервые обнаружили сигнал планеты в 2022 году, анализируя архивные данные. Однако из-за слабости отклика потребовались годы тщательного анализа, чтобы исключить ошибки и подтвердить.

HD 20794 d имеет эллиптическую орбиту, что приводит к значительным изменениям ее расстояния от звезды в течение года. Это делает планету уникальным объектом для изучения.

Хотя пока рано говорить о возможности жизни, близость планеты к Земле делает ее перспективной целью для будущих миссий, таких как Чрезвычайно большой телескоп и проект LIFE, которые будут искать биосигнатуры в атмосферах экзопланет.

«Это открытие — огромная радость и облегчение, ведь сигнал был на грани обнаружения», — отметил доктор Майкл Кретинье из Оксфордского университета, первым заметивший HD 20794 d в 2022 году.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут раскрыть тайны этой необычной планеты.

Ранее астрономы нашли распадающиеся на части экзопланеты в дальнем космосе.