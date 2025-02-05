Ученые нашли в Антарктиде останки древнейших современных птиц

Американские ученые из Тихоокеанского университета и других научных учреждений обнаружили окаменелости древнейших современных птиц вида Vegavis iaai на Южном полюсе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Vegavis iaai были водоплавающими пернатыми, жившими 69 млн лет назад во времена мелового периода. Они принадлежали к группе, включающей уток и гусей.

Команда нашла в Антарктиде почти полный череп Vegavis. Он демонстрирует уникальные черты, такие как заостренный клюв и форма мозга, характерные для современных птиц.

Vegavis помогает разрешить давние споры о происхождении современных птиц. Его череп сохранил следы мощных челюстных мышц, что указывает на адаптацию к нырянию за рыбой — стратегию, не характерную для современных водоплавающих птиц, но схожую с поганками и гагарами.

По словам исследователей, в прошлом Антарктида была регионом с умеренным климатом и пышной растительностью. Она могла стать убежищем для птиц, позволив им пережить мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее динозавров 66 млн лет назад.

Большинство птиц мелового периода, найденных в других регионах, сильно отличаются от современных. Антарктида, благодаря своей изоляции, могла стать «инкубатором» для ранних форм птиц, которые позже распространились по планете, отметили ученые.

Ранее палеонтологи выяснили, что 12 млн лет назад Южную Америку населяли гигантские хищные птицы.