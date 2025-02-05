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Ученые раскрыли секрет движущей силы солнечного ветра

A&A: крошечные струи в короне звезды оказались источником солнечного ветра
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Astronomy & Astrophysics

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью миссии Solar Orbiter пролили свет на происхождение солнечного ветра. Специалисты обнаружили, что тонкие струи, или «джеты» в корональных дырах Солнца создают быстрый и медленный солнечный ветер. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Солнечный ветер — поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Он влияет на всю Солнечную систему, включая Землю. Несмотря на десятилетия изучения, его происхождение оставалось загадкой. Быстрый солнечный ветер, как известно, исходит из корональных дыр — областей с открытыми магнитными линиями. Однако механизм выброса частиц и происхождение медленного солнечного ветра до сих пор не были ясны.

Используя данные Solar Orbiter, команда под руководством Лакшми Прадип Читта (Институт исследований солнечной системы Общества Макса Планка в Германии) обнаружила, что крошечные струи в корональных дырах выбрасывают частицы со скоростью около 100 км/с. Эти струи, напоминающие тонкие волосоподобные структуры, длятся около минуты и наблюдаются во всех темных пятнах на поверхности Солнца.

Комбинация инструментов Solar Orbiter позволила ученым напрямую связать струи с частицами солнечного ветра, измеренными космическим аппаратом. Более того, исследователи с удивлением обнаружили, что эти струи производят не только быстрый, но и медленный солнечный ветер.

«Это открытие стало неожиданностью. Один и тот же процесс управляет обоими типами солнечного ветра, что меняет наше понимание его происхождения», — отметили ученые.

Ранее на Солнце разверзлась гигантская дыра шириной в 800 тыс. километров.

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