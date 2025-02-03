Ученые показали новый вид похожих на страусов динозавров с очень длинными лапами

Международная группа палеонтологов из Мексики, США и Испании обнаружила новый род и вид динозавров, принадлежащих к семейству Ornithomimidae. Окаменелые останки, найденные в мексиканской Коауиле, принадлежали ящеру, жившему около 73 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Cretaceous Research (CretRes).

Открытый вид назвали Mexidracon longimanus.

Ornithomimidae, или «страусоподобные» динозавры, известны своими небольшими головами, длинными шеями и конечностями, а также способностью быстро бегать. Большинство из них были травоядными или всеядными и обитали в позднемеловой период. Однако новый вид выделяется своими необычно длинными передними конечностями.

«У Mexidracon longimanus были чрезвычайно длинные пястные кости, что делало его ладони длиннее плеч», – объяснили ученые.

Специалисты сравнили строение конечностей динозавра с лапами современных ленивцев и предположили, что такие лапы помогали ящеру добывать пищу. Он мог использовать их для того, чтобы доставать ветки, листья или даже мелких животных из кустов, деревьев или прибрежных зон.

Открытие Mexidracon longimanus расширило наши знания о разнообразии динозавров и их адаптации к окружающей среде. Ученые планируют продолжить изучение останков, чтобы узнать больше о его образе жизни и роли в экосистеме позднего мелового периода.

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