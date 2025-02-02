Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Классическая музыка снижает аппетит, выяснили ученые

Brain Topography: классическая музыка снижает аппетит и тягу к жирной пище
close
Shutterstock

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что успокаивающая, классическая музыка помогает контролировать аппетит, а бодрая — усиливает тягу к калорийным и жирным продуктам. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Topography.

К такому выводу ученые пришли, изучив пищевое поведение посетителей нескольких ресторанов. Они провели корреляцию между типом музыки, транслируемой в зале, и пищевыми предпочтениями участников.

Оказалось, что лица, слушающие во время еды классическую музыку, чаще выбирали блюда с низким содержанием жира и в целом потребляли меньше калорий. Одновременно с этим, энергичные джаз, рэп или рок-музыка усиливали аппетит участников и побуждали их отдавать предпочтение жирным и сладким блюдам, а также пище с высокой энергетической ценностью.

Исследователи предполагают, что расслабляющая классическая музыка с медленным темпом может снижать активность областей мозга, ответственных за чувство голода. Тем не менее, для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые выяснили, может ли музыка исцелять душевные раны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами