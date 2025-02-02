Классическая музыка снижает аппетит, выяснили ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что успокаивающая, классическая музыка помогает контролировать аппетит, а бодрая — усиливает тягу к калорийным и жирным продуктам. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Topography.

К такому выводу ученые пришли, изучив пищевое поведение посетителей нескольких ресторанов. Они провели корреляцию между типом музыки, транслируемой в зале, и пищевыми предпочтениями участников.

Оказалось, что лица, слушающие во время еды классическую музыку, чаще выбирали блюда с низким содержанием жира и в целом потребляли меньше калорий. Одновременно с этим, энергичные джаз, рэп или рок-музыка усиливали аппетит участников и побуждали их отдавать предпочтение жирным и сладким блюдам, а также пище с высокой энергетической ценностью.

Исследователи предполагают, что расслабляющая классическая музыка с медленным темпом может снижать активность областей мозга, ответственных за чувство голода. Тем не менее, для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые выяснили, может ли музыка исцелять душевные раны.