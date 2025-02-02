Новое открытие перевернуло представление о разведении собак человеком

SciAdv: форма черепа собак не влияет на их рабочие качества, но есть нюанс

Американские ученые из Чемпенского университета в Калифорнии оспорили распространенное мнение о том, что форма черепа собаки влияет на ее способности к охране, охоте, поиску по запаху и другим задачам. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда проанализировала 117 черепов 40 пород собак и 18 видов диких псовых с использованием 3D-реконструкции.

Результаты показали, что, несмотря на огромное разнообразие форм черепа у домашних собак, нет четких доказательств того, что породы, выведенные для конкретных задач (например, укусы или поиск по запаху), имеют особые морфологические адаптации.

Например, сила укуса у пород, считающихся «опасными», таких как питбули, не отличается от других собак аналогичного размера.

«Мы ожидали увидеть выраженные различия, но обнаружили, что морфология черепа у большинства пород сильно перекрывается», — отметил ведущий автор Николас Хебдон.

Единственное исключение — брахицефальные породы (например, бульдоги), чьи укороченные морды связаны скорее с эстетическими предпочтениями, чем с функциональностью.

Исследование также обнаружило, что дикие псовые, такие как волки и лисы, имеют более специализированную форму черепа, адаптированную к их естественным потребностям. У домашних же собак ключевую роль в выполнении задач играют поведенческие черты и индивидуальная обучаемость, а не строение черепа.

Выводы могут изменить подход к селекции собак для служебных целей, подчеркивая важность поведения и тренировок, а не внешних характеристик.

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