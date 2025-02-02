Ученые научились «подслушивать» вирусы с помощью света

Американские ученые из Университета штата Мичиган предложили новаторский способ обнаружения и идентификации вирусов с помощью света. Технология основана на анализе индивидуальных вибрационных частот, которые возникают при воздействии света на вирусы. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Используя технику, названную спектроскопией BioSonics, специалисты смогли зафиксировать вибрации, создаваемые отдельными вирусами. Эти колебания происходят на частотах, в миллион раз превышающих диапазон человеческого слуха, и уникальны для каждого типа вируса. Это позволяет не только обнаруживать, но и точно идентифицировать патогены.

Технология открывает новые возможности для создания устройств, способных сканировать окружающую среду на наличие вирусов в реальном времени. Кроме того, метод позволяет изучать поведение отдельных вирусов, например, их способность к самосборке, что ранее было трудно исследовать.

Этот прорыв может стать важным шагом в борьбе с инфекционными заболеваниями, обеспечивая быструю и точную диагностику, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли уязвимость, через которую коронавирус атакует иммунитет организма.