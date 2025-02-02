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В цитрусовых нашли натуральное вещество для борьбы с ожирением

JLR: вещество нобилетин в составе цитрусовых помогает бороться с ожирением
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Артур Лебедев/РИА Новости

Ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) выяснили, что вещество нобилетин, которое содержится в апельсинах и мандаринах, может замедлять набор веса и снижать риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний у мышей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Lipid Research (JLR).

В ходе эксперимента грызунов разделили на две группы, а затем посадили на высококалорийную диету для набора жира. Одной группе мышей на протяжении диетического вмешательства давали нобилетин — природный флавоноид, который в основном содержится в кожуре цитрусовых плодов.

По словам ученых, результаты оказались впечатляющими — несмотря на одинаковый рацион, грызуны, получавшие нобилетин, оставались стройными. У них также были зафиксированы меньшее количество липидов в крови и повышенная чувствительность к инсулину.

В случае, когда вещество давали животным, уже страдающим ожирением, их состояние также улучшалось. В частности, сокращалось количество жировых «бляшек» в артериях, что снижало риск инфаркта и инсульта.

В начале исследования ученые полагали, что нобилетин активирует фермент AMP-киназу, который отвечает за расщепление жиров, но дальнейшие эксперименты показали, что механизм действия вещества иной. Чтобы выявить механизмы терапевтического воздействия этого флавоноида, ученые планируют изучить его эффект на людях.

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