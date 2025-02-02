Стало известно, может ли отказ от сладкого защитить от повреждения печени

Употребление жирной и соленой пищи может вызвать воспаление печени даже при отказе от сахара. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Раша (США).

Ученым давно известно, что питание играет ключевую роль в поддержании здоровья печени. Особенно опасным для здоровья органа считается сладкая пища. Исследователи объяснили, что для переработки сахара в организме вырабатывается инсулин, который стимулирует синтез жиров в печени и жировой ткани. Их избыток считается одним из факторов риска возникновения жировой болезни печени.

По словам исследователей, важно не только контролировать уровень сахара в крови, но и следить за качеством продуктов в рационе. Дело в том, что некоторые продукты могут вызвать воспаление печени даже при полном отказе от сахара. В частности, проблемы могут возникнуть от большого количества соли, жирной пищи и фастфуда — гамбургеров, жареного мяса, колбасных изделий. Механизм повреждения печени при злоупотреблении такими продуктами основан на усилении воспаления.

Чтобы снизить нагрузку на орган, специалисты советуют включать в рацион противовоспалительные продукты, богатые антиоксидантами, такие как зелень и овощи. Также важно потреблять нежирный белок — птицу, рыбу и бобовые.

Ранее был создан препарат, обращающий вспять цирроз печени.