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Крупнейшее исследование показало ухудшение работы мозга из-за каннабиса

JAMA: употребление каннабиса нарушает функцию рабочей памяти в мозге
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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Колорадо провели крупнейшее исследование влияния каннабиса на мозг. Результаты показали значимое снижение мозговой активности в рабочей памяти. Выводы опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Специалисты изучили данные эксперимента, охватившего более 1000 человек в возрасте 22–36 лет.

Участники выполняли семь когнитивных тестов, включая задачи на память, эмоции и моторику во время процедуры МРТ.

Оказалось, что у 63% постоянных и 68% недавних потребителей каннабиса была снижена активность мозга во время задач на рабочую память — способность удерживать и использовать информацию.

«Снижение активности зафиксировано в дорсолатеральной и дорсомедиальной префронтальной коре, а также в переднем островке — областях, ответственных за принятие решений, внимание и эмоции», — пояснил первый автор исследования Джошуа Говин.

Исследование подчеркивает необходимость информирования о рисках и долгосрочных наблюдений. Пока ясно одно: каннабис может влиять на критически важные когнитивные функции, и это стоит учитывать при принятии решений.

Ранее ученые выяснили, что каннабис на 80% повышает риск госпитализации при COVID-19.

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