Раскрыт новый механизм развития опасного рака мозга

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что механизмы активности определенных стволовых клеток, способствующих здоровому развитию мозга, могут также способствовать возникновению глиобластомы у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые проанализировали экспрессию генов в клетках, взятых из донорских образцов мозга 27 человек разных возрастных групп — от младенцев до подростков. Экспрессия генов — это процесс, при котором ДНК, хранящаяся в хромосомах, копируется в РНК — недолговечные генетические сообщения, которые затем используются в качестве «шаблона» для создания белков.

Оценивая активность РНК, исследователи могли наблюдать за поведением этих клеток, что позволило глубже понять, как мозг создает связи.

«РНК быстро разрушается, и для получения точных данных необходима чистая ткань», — отметил Арнольд Кригштейн, профессор неврологии в Калифорнийском университете и один из авторов исследования.

Особое внимание ученые уделили клеткам, взятым из передней и задней части коры головного мозга — областей, отвечающих за обучение, память и речь. При анализе данных исследователи обнаружили группу стволовых клеток, которые начали экспрессировать гены, обычно характерные для трех типов зрелых клеток.

По словам ученых, это необычное поведение может стать причиной формирования глиобластомы у взрослых, чей мозг содержит три типа таких клеток.

Этот феномен подтверждает гипотезу о том, что опухоли могут «захватывать» генетические программы роста, вызывая бесконтрольное деление клеток.

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