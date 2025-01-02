Назван способ снизить риск развития 19 заболеваний

Ученые из Университета Айовы подтвердили, что 150 минут физической активности в неделю снижают риск развития 19 хронических заболеваний, в числе которых болезни сердца и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Preventing Chronic Disease (РСD).

В исследовании приняли участие около семи тысяч пациентов, наблюдавшихся в медицинском центре при Университете Айовы. Испытуемые заполнили анкеты, описав свои привычки в отношении физической активности, а также предоставили медицинские данные.

Результаты показали, что у людей, занимающихся умеренными или интенсивными физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, значительно снижается риск развития 19 хронических патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и респираторные заболевания.

В то же время, у тех, кто не тренировался или вел малоподвижный образ жизни, вероятность ухудшения состояния здоровья была намного выше. В истории болезни таких людей чаще встречались случаи инфарктов, инсультов, а также множественных инфекций, таких как грипп и риновирусные заболевания.

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