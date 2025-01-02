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В Южной Корее создали стул, который умеет «следить» за осанкой

SDА: создан умный стул с датчиками для коррекции осанки
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Сеульского национального технологического университета создала «умный» стул с датчиками движения для профилактики нарушений осанки у школьников. Об этом сообщает научный портал Science Daily Asia (SDА).

Новая технология представляет собой интеллектуальную систему, встроенную в обычное школьное кресло, которая отслеживает положение тела ученика в реальном времени и помогает своевременно корректировать неправильные позы.

Как отмечают ученые, система оснащена высокочувствительными датчиками давления, работающими по принципу биометрических весов. Эти датчики анализируют распределение веса и фиксируют даже незначительные отклонения от оптимального положения тела.

Особенностью разработки является возможность раннего выявления потенциальных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Неправильная осанка и постоянные колебания положения тела могут свидетельствовать о развитии таких заболеваний, как сколиоз, плоскостопие или различия в длине ног.

Ранее была найдена связь между осанкой человека и его личностью.

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