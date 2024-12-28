Грибы, фрукты и травы помогают избавиться от похмелья, выяснили ученые

Ученые из Индийского химико-технологического института установили, что эффективно избавляться от похмелья помогают полифенолы во фруктах, травах и грибах, а также экстракты омелы, чаги и других растений. Результаты исследования опубликованы на портале Science Direct (SD).

Основная причина похмелья, по словам ученых, заключается в накоплении ацетальдегида — токсичного метаболита этанола, который образуется в процессе окисления алкоголя. Для дальнейшей переработки ацетальдегида в организме необходим фермент альдегиддегидрогеназа (АЛДГ), однако генетические различия в активности этого фермента могут объяснить, почему некоторые люди переносят похмелье легче, а другие — тяжелее.

Однако похмелье — это не только биохимическая проблема. Алкоголь оказывает влияние на мозг, желудочно-кишечный тракт, печень и иммунную систему, усугубляя неприятные симптомы. Особую роль в этом процессе играют конгенеры — биологически активные вещества в алкогольных напитках, такие как метанол, которые усиливают негативное воздействие на организм.

Ученые отметили, что эффективно бороться с похмельем могут многие природные соединения, например, полифенолы, которые содержатся в фруктах, травах и грибах. Эти вещества помогают активировать ферменты, ответственные за переработку алкоголя, и снижают окислительный стресс. Так, в экспериментах смесь трав под названием «DTS 20», включающая экстракты омелы, чаги и других растений, показала обнадеживающие результаты.

Кроме того, сахара, такие как глюкоза и фруктоза, также могут облегчить симптомы похмелья, хотя их действие не связано с ферментативной активностью.

Эти наблюдения открывают перспективы для создания натуральных добавок, которые могут не только предотвратить последствия употребления алкоголя, но и стать основой для профилактики похмелья.

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