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Созданы наноалмазы с уникальными квантовыми свойствами

ACS Nano: новые наноалмазы помогут в медицинской диагностике
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Masazumi Fujiwara from Okayama University

Японские ученые из Окаямского университета разработали уникальные наноалмазы. Эти миниатюрные алмазы светятся ярче обычных и обладают уникальными квантовыми свойствами, позволяющими точно измерять изменения температуры, магнитных и электрических полей. Работа опубликована в журнале ACS Nano.

Уникальность этой разработки заключается в так называемых NV-центрах, которые появляются в структуре алмаза, когда один атом углерода заменяется на атом азота. Под воздействием света эти центры начинают светиться, сохраняя при этом всю информацию о своем состоянии.

Наноалмазы отличаются высокой чувствительностью и стабильностью, а также оказывают минимальное воздействие на клетки, что особенно важно для биологических исследований.

Ученые уже провели тестирование наноалмазов на клетках человека и подтвердили их способность фиксировать даже незначительные изменения температуры. Это открывает новые горизонты для ранней диагностики заболеваний, таких как рак, а также для изучения работы клеток в режиме реального времени. Наряду с медициной, наноалмазы могут найти применение в различных сферах: от улучшения работы аккумуляторов до контроля за температурой в электронике и создания энергосберегающих технологий.

«Мы находимся на пороге новых открытий, которые изменят не только здравоохранение, но и технологии, делая их более эффективными и экологически безопасными», — заявил руководитель исследования профессор Масадзуми Фудзивара.

Ранее квантовые корреляции решили один из парадоксов черных дыр.

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