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Ученые показали волосатое плотоядное растение нового вида с гор Малайзии

AJB: на острове Борнео нашли неизвестную разновидность гигантского кувшиночника
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Australian Journal of Botany

Международная группа биологов из Малайзии и Австралии обнаружила ранее неизвестный вид плотоядного растения рода гигантских кувшиночников, или непентисов. Находке дали название Nepenthes pongoides. Исследование опубликовано в научном издании Australian Journal of Botany (AJB).

Непентисы отличаются особой формой стебля, напоминающей большой кувшин с широким горлом. Такая форма позволяет растению улавливать как дождевые капли, так и насекомых, которыми оно питается.

Род Nepenthes включает более 160 видов, произрастающих по всей тропической Азии, а также на Мадагаскаре и севере Австралии.

Команда нашла новый вид в горах на малайзийском острове Борнео. Ученые отметили, что стебель Nepenthes pongoides оказался покрыт длинными рыжими волосами, напоминающими шерсть живущих в том же регионе орангутанов.

По словам ученых, Nepenthes pongoides впервые заметили в 2004 году. В 2018 году появилось еще одно свидетельство существования неизвестного вида. Научная экспедиция добралась до места обитания растения только в 2023 году, поскольку исследование неоднократно откладывали из-за пандемии COVID-19.

Как показали наблюдения, Nepenthes pongoides способен вырастать до 45 сантиметров и удерживать до двух литров воды, что делает его крупнейшим представителем своего рода.

Ранее ученые нашли в Перу очень редкую земноводную мышь неизвестного вида.

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