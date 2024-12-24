Леопардов можно узнать по их уникальному рыку, выяснили ученые

Ученые из Великобритании, Германии и Танзании установили, что у каждого леопарда есть свой уникальный рев, по которому его можно идентифицировать. Результаты исследования опубликованы в журнале Remote Sensing in Ecology and Conservation (RSЕС).

Леопарды, согласно Красному списку МСОП (Международного союза охраны природы), относятся к категории «уязвимых» видов, что связано с сокращением среды обитания и конфликтами с человеком. Однако, поскольку эти животные — одиночные ночные хищники, обитающие на обширных территориях, собрать точные данные о численности их популяции крайне сложно.

Леопарды издают характерный низкочастотный рык, который напоминает сочетание кашля и скрежета пилы по дереву. Этот звук может распространяться на несколько километров и используется для привлечения партнеров и обозначения территориальных границ.

Ученые уверены, что использование биоакустики для изучения леопардов позволит охватить гораздо более широкие территории, что облегчит оценку численности популяции и поможет в решении проблем охраны природы и минимизации конфликтов с человеком.

В рамках эксперимента в Национальном парке Ньерере в Танзании были установлены 50 видеокамер с микрофонами вдоль дорог и троп. Камеры фиксировали как внешний вид леопардов, так и их уникальные звуковые сигналы. Это позволило создать систему для анализа вокализаций животных и точного распознавания индивидуальных особей с точностью до 93%.

Исследователи надеются, что успешное применение данной методики откроет новые возможности для оценки плотности популяции леопардов и поможет разработать новые стратегии для увеличения численности этих животных.

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