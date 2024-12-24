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Домашние собаки оказались распространителями суперсальмонеллы

ZPH: собаки переносят устойчивые к антибиотикам бактерии и другие патогены
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Depositphotos

Американские ученые из Пенсильванского университета выяснили, что домашние собаки служат недооцененным источником передачи зоонозных патогенов, включая устойчивую к лекарствам сальмонеллу. Исследование опубликовано в научном журнале Zoonoses and Public Health (ZPH).

По словам специалистов, инфекция сальмонеллы у собак может быть клинической (проявляться признаками или симптомами) или бессимптомной.

Для изучения устойчивых к противомикробным препаратам сальмонелл у собак исследователи использовали существующую инфраструктуру биологического надзора. Они идентифицировали все штаммы сальмонелл, выделенные от домашних собак в период с 2017 по 2023 год.

Команда обнаружила 77 случаев передачи сальмонеллеза от питомцев человеку.

Хотя наборы данных не содержали информации о тяжести инфекции или лечении, исследователи выяснили, что все идентифицированные штаммы обладали генами устойчивости к распространенным противомикробным препаратам.

Исследователи напомнили о необходимости соблюдать базовые правила гигиены при общении с питомцами, поскольку даже самый здоровый щенок может переносить возбудители сальмонеллеза.

Ранее ученые доказали, что собаки и кошки могут заражать человека супербактериями.

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