Космический корабль Parker Solar Probe нырнет в раскаленную атмосферу Солнца

Космический корабль Parker Solar Probe Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США совершит рекордное сближение с Солнцем 24 декабря 2024 года. Зонд войдет в атмосферу звезды и пройдет в 6 млн километрах от ее поверхности — ближе, чем любой рукотворный объект в истории. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического управления.

По словам специалистов, Parker Solar Probe подойдет к Солнцу в семь раз ближе, чем предыдущие космические корабли. Он достигнет скорости 690 тыс. километров в час.

В NASA отметили, что зонд сможет пройти сквозь плазменные шлейфы, все еще соединенные с поверхностью звезды «подобно серферу, ныряющему под океанскую волну». Аппарат оснащен тепловым щитом, способным выдерживать температуру до 1371°C.

Ученые рассчитывают, что Parker Solar Probe сможет собрать информацию о солнечной поверхности. Ожидается, что 27 декабря зонд отправит сигнал маяка, чтобы подтвердить свой успех и работоспособность.

Аппарат останется на этой орбите до конца своей миссии, выполнив еще два перигелия на той же дистанции.

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